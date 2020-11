Fenerbahçe ile Getir sponsorluk anlaşması imzaladı

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü’nde gerçekleştirilen sponsorluk anlaşmasının imza töreninde Genel Sekreter Burak Çağlan Kızılhan ile Getir Kurucu Ortağı Tuncay Tütek açıklamalarda bulundu.

İmza töreninin açılış konuşmasını yapan Genel Sekreter Burak Çağlan Kızılhan, “Ekranları başında bizleri izleyen taraftarlarımıza merhaba diyerek sözlerime başlamak istiyorum. Bugün, FB TV ekranlarında, sizlerle Getir markası ile imzalayacağımız anlaşma için bir aradayız.

Öncelikle yeni nesil, girişimci bir marka olan, her geçen gün daha da büyüyen Getir’e, kurucusu Sayın Nazım Salur’a, kurucu ortaklarından bugün bizimle olan Sayın Tuncay Tütek’e ve diğer kurucu ortak Sayın Serkan Borançılı’ya, Fenerbahçemize vermiş oldukları değerli destek için teşekkür ediyorum.

Getir, Fenerbahçemizin “zaman” sponsoru oldu. Zaman sponsorluğu tanımı, tam da Getir’in girişimci ruhunu, kullanıcılarına vadettiklerini anlatan bir tanım oldu. Bizim işbirliğimiz aslında geçen sezonun ikinci yarısı itibariyle başladı. Zaman zaman ortak bazı paylaşımlar yaptık, marka birlikteliğimizi anons ettik. Lakin, bizim Getir ile olan duygusal bağımız ve hikayemiz, pandemi sürecinin en başında, o endişeli, herkesin ne yapacağını tam olarak bilemediği dönemde başladı. Getir, insanımız virüs endişesiyle evlerinden çıkmazken yaptığı servisle, 7’den 70’e herkesin sevgisini kazandı. Fenerbahçe’miz için ise Getir, 65 yaş üzerindeki büyüklerimizin sağlığı için uygulanan sokağa çıkma yasaklarında çok kıymetli, çok değerli bir çözüm ortağı oldu. Başkanımızla, yönetimimizle, 65 yaş üzeri kongre üyelerimiz için ne yapabiliriz, nasıl yanlarında olabiliriz diye düşünürken Fenerbahçe Ailesi Destek kolisi adımını hayata geçirmeye karar verdik. Ve planladığımız tüm adımları kıymetli iş ortağımız Getir ile hayata geçirdik. Bir kez daha kendilerine teşekkür ediyoruz. Gün be gün, an be an büyüyen Getir markasına, Fenerbahçe ile nice başarılar diliyorum. Bu iş ortaklığının her iki taraf için de hayırlı uğurlu olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Ardından söz alan Getir Kurucu Ortağı Tuncay Tütek: “Getir’i, ‘10 dakikada tüketiciye ürün götürme’ modeliyle kurarak dünyada bir ilki gerçekleştirdik. Getir özünde bir teknoloji şirketi. Teknolojimiz sayesinde binlerce ürünü, haftanın 7 günü, gece gündüz, dakikalar içinde kullanıcılarımıza ulaştırıyoruz. Getir’de olduğu gibi futbolda da toplam süre olan 90 dakikanın her biri tek tek çok önemli. İlk dakikalarda gelen kırmızı kart ve yenilen bir gol tüm hesapları alt üst ederken uzatmalarda atılan bir gol şampiyonluğu getirebiliyor. Kendimizi, zamanın son derece önemli, takım oyununun ön planda olduğu futbola çok yakın görüyoruz. Futbolda ise, tarihi uzun yıllara dayanan, geçmişi başarılarla dolu Fenerbahçe ile çok güzel bir iş birliği içindeyiz. Bu iş birliğimizi bu sezon güzide kulübümüz Fenerbahçe’nin ‘Zaman Sponsoru’ olarak daha da kuvvetlendirdiğimiz için mutluyuz. Getir olarak, sporun ve sporcunun yanında yer almaya, destek vermeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından imzalar atıldı ve toplu fotoğraf çekildi.