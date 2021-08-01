UEFA Avrupa Ligi play-off aşamasında bir Türk derbisi yaşanabilir. Fenerbahçe 'nin doğrudan katılacağı bu tura Galatasaray 'da yükselirse eşleşme şansları %33,3 oldu. UEFA tarafından bu sezon eleme statüsü değişince aynı ülkeden takımların Play-Off'ta eşleşme ihtimali belirdi. Galatasaray, PSV Eindhoven'a Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda elenince UEFA Avrupa Ligi'ne kaldı. Play-Off öncesi oynanacak turda St.Johnstone ile eşleşen Galatasaray, turu geçerse rakiplerinden biri Fenerbahçe olabilir.

Seri başı konumunda bulunan Fenerbahçe'nin rakibi 3 eşleşmenin galipleri arasından çıkacak. Bu eşleşmelerden biri de Galatasaray - St. Johstone serisi...

Fenerbahçe'nin olası rakipleri:

Jablonec / Celtic

St. Johnstone / Galatasaray

Anorthosis / Rapid Wien









Galatasaray'ın turu geçerse olası rakipleri:

AZ Alkmaar Ned 21.500

Fenerbahçe Tur 19.500

Zorya Luhansk Ukr 15.000

Royal Antwerp Bel 10.500

Sturm Graz Aut 7.165

Randers FC Den 5.575





Mehmet Çağrı Davran / Fanatik Özel