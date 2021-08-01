Fenerbahçe ile Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nde eşleşme şansı yüzde 33,3
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ön eleme aşamasında PSV Eindhoven'a elendi ve Avrupa Ligi'nde yoluna devam ediyor. Galatasaray'ın 3. eleme turunda St. Johnstone'ı elerse play-off aşamasına kalacak. Bu aşamada Galatasaray'ın rakiplerinden biri Fenerbahçe olabilir. İşte detaylar...
UEFA Avrupa Ligi play-off aşamasında bir Türk derbisi yaşanabilir. Fenerbahçe 'nin doğrudan katılacağı bu tura Galatasaray 'da yükselirse eşleşme şansları %33,3 oldu. UEFA tarafından bu sezon eleme statüsü değişince aynı ülkeden takımların Play-Off'ta eşleşme ihtimali belirdi. Galatasaray, PSV Eindhoven'a Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda elenince UEFA Avrupa Ligi'ne kaldı. Play-Off öncesi oynanacak turda St.Johnstone ile eşleşen Galatasaray, turu geçerse rakiplerinden biri Fenerbahçe olabilir.
Seri başı konumunda bulunan Fenerbahçe'nin rakibi 3 eşleşmenin galipleri arasından çıkacak. Bu eşleşmelerden biri de Galatasaray - St. Johstone serisi...
Fenerbahçe'nin olası rakipleri:
Jablonec / Celtic
St. Johnstone / Galatasaray
Anorthosis / Rapid Wien
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Galatasaray'ın turu geçerse olası rakipleri:
AZ Alkmaar Ned 21.500
Fenerbahçe Tur 19.500
Zorya Luhansk Ukr 15.000
Royal Antwerp Bel 10.500
Sturm Graz Aut 7.165
Randers FC Den 5.575
Mehmet Çağrı Davran / Fanatik Özel