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Fenerbahçe ile Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nde eşleşme şansı yüzde 33,3

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ön eleme aşamasında PSV Eindhoven'a elendi ve Avrupa Ligi'nde yoluna devam ediyor. Galatasaray'ın 3. eleme turunda St. Johnstone'ı elerse play-off aşamasına kalacak. Bu aşamada Galatasaray'ın rakiplerinden biri Fenerbahçe olabilir. İşte detaylar...

01 Ağustos 2021, Pazar 18:48 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe ile Galatasaray'ın Avrupa Ligi'nde eşleşme şansı yüzde 33,3

UEFA Avrupa Ligi play-off aşamasında bir Türk derbisi yaşanabilir. Fenerbahçe 'nin doğrudan katılacağı bu tura Galatasaray 'da yükselirse eşleşme şansları %33,3 oldu. UEFA tarafından bu sezon eleme statüsü değişince aynı ülkeden takımların Play-Off'ta eşleşme ihtimali belirdi. Galatasaray, PSV Eindhoven'a Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda elenince UEFA Avrupa Ligi'ne kaldı. Play-Off öncesi oynanacak turda St.Johnstone ile eşleşen Galatasaray, turu geçerse rakiplerinden biri Fenerbahçe olabilir.

Seri başı konumunda bulunan Fenerbahçe'nin rakibi 3 eşleşmenin galipleri arasından çıkacak. Bu eşleşmelerden biri de Galatasaray - St. Johstone serisi...

Fenerbahçe'nin olası rakipleri:

Jablonec / Celtic

St. Johnstone / Galatasaray

Anorthosis / Rapid Wien


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Galatasaray'ın turu geçerse olası rakipleri:

AZ Alkmaar        Ned 21.500

Fenerbahçe        Tur 19.500

Zorya Luhansk      Ukr 15.000

Royal Antwerp      Bel 10.500

Sturm Graz        Aut  7.165

Randers FC        Den  5.575


Mehmet Çağrı Davran / Fanatik Özel

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