Fenerbahçe ile Galatasaray arasında seyirci polemiği!

Derbide seyirci krizi yaşandı. Fenerbahçe 25 Ocak'ta TFF'ye başvurup Kovid-19 sürecinde aşı olmuş sağlık çalışanlarını iç saha maçlarında misafir etmek istediğini bildirdi. Ancak olumlu yanıt alamadı. Sarı-Lacivertliler'e iznin derbi öncesi verildiği bildirildi. Galatasaray karşılaşması için 150 sağlık çalışanının stata ağırlanacağı açıklandı. Ve kriz de bu andan sonra çıktı. Tribündeki kalabalığın sağılk çalışanları için ayrılan kotanın çok üstünde olmasına Sarı-Kırmızılılar sosyal medayada fotoğraflarla destekledikleri paylaşımlarla tepki gösterdi.

'Futbolcuya, hocaya küfür'

Yedek kulübelerinin olduğu tribünün üst katıyla stada girişteki kalabalğın fotoğraflarını kullanan Galatasaraylılar rakibe ayrıcalık yaptığı gerekçesiyle TFF'yi protesto etti. Sarı-Kırmızılı oyuncular sahaya çıkarken ıslıklanırken, Fatih Terim maç öncesi yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, "Seyircisiz bir maçta bu kadar Galatasaraylı futbolculara, hocalara küfür. Her röportaja gelen sözlü hakaret yiyor" sözleriyle tepkisini gösterdi ve maç hakkında konuşmadan ayrıldı. Ayrıca localardan Arda'ya küfür edildiği belirtilirken, Fenerbahçe kongre üyelerinin stattan paylaşım yaptıklarının görülmesi Sarı-Kırmızılılar'ı fazlasıyla kızdırdı.