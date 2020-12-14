Fenerbahçe ile Barcelona arasında Westermann - Heurtel takası

Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, sezona istediği gibi başlayamadıktan sonra transfer çalışmalarına hız vermişti. Alex Perez sonrası topa yön verecek bir ismi daha kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, Barcelona'dan Thomas Heurtel ile ilgilenirken Katalan ekibinden flaş bir öneri geldi.

Encestando'nun haberine göre Barcelona, yollarını ayırmaya hazırlandığı Heurtel'in Fenerbahçe'ye imza atmasına sıcak bakıyor. Fakat bu noktada Barcelona da Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamayan Leo Westermann'ı kadrosuna katmak istiyor.

Westermann, kariyerinin en parlak dönemini Zalgiris Kaunas'ta Sarunas Jasikevicius yönetiminde yaşamıştı. Şimdilerde Barcelona'yı çalıştıran Sarunas Jasikevicius, eski oyuncusunu rotasyona eklemeye sıcak bakıyor.

İki oyuncunun maaşları arasında büyük bir fark varken Heurtel'i kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, burada bir denge sağlamaya çalışıyor.