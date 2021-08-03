Adı Fenerbahçe ile anılan Vedat Muriqi'yi Valencia istiyor... Fenerbahçe 'den rekor bir bedelle Lazio'ya transfer olan Vedat Muriç, istenen performansı sergileyemeyince adı transfer haberlerinde sıklıkla yer almaya başladı. Fenerbahçe Başkan Ali Koç'un girişimlerinin olmadığını belirttiği Kosovalı oyuncuya talip çıktı.

Ajansspor'un haberine göre La Liga'nın güçlü ekiplerinden Valencia, Vedat Muriç'i transfer etmek istiyor. İspanya futbolunu ekonomik açıdan sarsan pandemi nedeniyle Valencia'nın Fenerbahçe'nin eski futbolcusuna kiralık olarak teklif yapacağı belirtildi.

Hazırlık maçlarında etkili olan golcü oyuncu hakkında Lazio'nun yeni teknik direktörü Mauricio Sarri'nin kararını vermesi bekleniyor. Daha sonra İspanyol takımı harekete geçecek.

Vedat Muriqi sadece 2 gol atabildi

Lazio'da 34 resmi maçta 2 gol atabilen Vedat Muriç, 2019-2020 sezonunda Fenerbahçe'de 36 resmi maçta oynamış ve 17 gol - 6 asist yapmıştı.