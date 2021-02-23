Fenerbahçe ile anılan Jorge Jesus 105 milyon harcadı ama hüsran...

Türk futbolseverlerin yakında tanıdığı isimlerden biri...Portekiz'de en önemli teknik adamlarda biri...Flamengo'ya Libertadores'i kazandıran bir usta...Bir dönem adı Fenerbahçe ile anılan Jorge Jesus, yeniden Benfica'ya dönmüştü. Flamengo'daki başarılarına rağmen iki kez Avrupa finali oynadığı Benfica ile büyük işler yapmaya gelen Jesus, 2020-21 sezonunda büyük bir hüsran yaşıyor

Jorge Jesus, Benfica ile 3 kez lig şampiyonu ayrıca 1 kez Portekiz Kupası ve 5 kez Portekiz Lig Kupası kazanmış üst üste iki sezon UEFA Avrupa Ligi finalinde ise kaybetmişti. 2012-13 sezonunda Fenerbahçe'yi yarı finalde eleyen Benfica'nın başında yer alan Jesus daha sonra Sporting ve Flamengo takımlarında görev yapmıştı

66 yaşındaki teknik adam sezon başında yeniden Benfica'ya geldi ve 105 milyon Euro gibi oldukça yüksek bir bonservis bedeli harcadı. Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir takım kuran Benfica takımı 24 milyon Euro'ya Darwin Nunez, 20 milyon Euro'ya Ewerton, 18 milyon Euro'ya Pedrinho, 15 milyon Euro'ya Waldschimdt, 15 milyon Euro'ya Otamendi, Barcelona'dan kiralık Todibo ve free transfer olan Vertongen gibi isimleri aldı.









Eski oyuncusu Şampiyonlar Ligi'nden etti

Benfica önce Şampiyonlar Ligi ön eleme aşamasında PAOK karşısında elendi. Eski oyuncuları Zivkovic'in golüyle elenen ve UEFA Avrupa Ligi'ne kalan Benfica burada da G. Rangers'a diş geçiremedi. Steven Gerrard'ın ekibinin gerisinde kalan ve ikinci olan Benfica, son 32 turu aşamasında Arsenal ile eşleşti. İlk maçta da evinde 1-1 berabere kaldı ve avantajını yitirdi









Sporting'in 15 puan gerisine düştü

Son 8 haftada sadece bir kez kazanan Benfica, lider Sporting'in 15 puan gerisine düştü. Benfica ezeli rakibi Porto'nun 5 ayrıca Braga'nın 4 puan gerisinde 4.sırada kaldı. Sezon başında Portekiz Süper Kupası'nı kaybeden aynı zamanda Lig Kupası yarı finalinde de Braga'ya elenen Jorge Jesus'un elinde sadece Portekiz Kupası kaldı. Muhtemelen finalde Porto ile eşleşecekler





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