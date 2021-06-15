Fenerbahçe ile anılan David Luiz kararını verdi

İngiliz devinde ayrılan Brezilyalı defans oyuncusu David Luiz, geleceğiyle ilgili kararını verdi.

İngiliz basınından The Sun'ın haberine göre 34 yaşındaki yıldız futbolcu, kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor. Uzun süredir adı Fenerbahçe ile anılan David Luiz'e son olarak Fransız ekiplerinden Marsilya, talip olmuştu.









30 maçta forma giydi

Arsenal ile bitecek olan sözleşmesini uzatmayacağını açıklayan Luiz, geçtiğimiz sezon Londra ekibiyle Premir Lig, kupa ve UEFA Avrupa Ligi olmak üzere çıktığı toplam 30 maçta 2 kez ağları havalandırmayı başardı.