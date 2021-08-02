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Fenerbahçe ile anılan Arnautovic, Bologna'ya transfer oldu

İtalya Serie A ekiplerinden Bologna, Çin'de Shanghai Port forması giyen golcü futbolcu Marko Arnautovic'i toplam 4 milyon euro karşılığında renklerine bağladı. 32 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'nin de transfer listesinde bulunuyordu.

02 Ağustos 2021, Pazartesi 18:34 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe ile anılan Arnautovic, Bologna'ya transfer oldu

Transfer döneminde adı Fenerbahçe ile anılan Sırp asıllı Avusturyalı forvet Marko Arnautovic'in yeni takımı belli oldu. 

İtalya Serie A ekiplerinden Bologna, Çin'de Shanghai Port forması giyen golcü futbolcuyu transfer etti. Lacivert kırmızılıların kasasından, 2023'e kadar anlaştığı 32 yaşındaki futbolcu için 3 milyon euro atı bonuslarla birlikte toplam 4 milyon euro çıkacağı öğrenildi.


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Fenerbahçe'nin gündemindeydi

Avusturya Milli Takımı ile EURO 2020'de yer alan Marko Arnautovic, geçtiğimiz sezon Çin Ligi'nde çıktığı 4 maçta 3 gol kaydetti. Arnautovic, Fenerbahçe'nin de transfer listesinde bulunuyordu.

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