Fenerbahçe ile anılan Arnautovic, Bologna'ya transfer oldu
İtalya Serie A ekiplerinden Bologna, Çin'de Shanghai Port forması giyen golcü futbolcu Marko Arnautovic'i toplam 4 milyon euro karşılığında renklerine bağladı. 32 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'nin de transfer listesinde bulunuyordu.
Transfer döneminde adı Fenerbahçe ile anılan Sırp asıllı Avusturyalı forvet Marko Arnautovic'in yeni takımı belli oldu.
İtalya Serie A ekiplerinden Bologna, Çin'de Shanghai Port forması giyen golcü futbolcuyu transfer etti. Lacivert kırmızılıların kasasından, 2023'e kadar anlaştığı 32 yaşındaki futbolcu için 3 milyon euro atı bonuslarla birlikte toplam 4 milyon euro çıkacağı öğrenildi.
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Fenerbahçe'nin gündemindeydi
Avusturya Milli Takımı ile EURO 2020'de yer alan Marko Arnautovic, geçtiğimiz sezon Çin Ligi'nde çıktığı 4 maçta 3 gol kaydetti. Arnautovic, Fenerbahçe'nin de transfer listesinde bulunuyordu.