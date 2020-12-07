Fenerbahçe ile adı anılan Juan Jesus'tan transfer açıklaması
Fenerbahçe'de savunma konusunda yaşanan sıkıntı sonrası gözler transfere çevrildi. Devre arası transfer dönemi için Sarı Lacivertli takımla adı geçen Juan Jesus, geleceği hakkında konuştu. Tecrübeli futbolcu, "Birkaç görüşme oldu ama acelem yok. Oynadığım sürece burada devam edeceğimi biliyorum" ifadelerini kullandı.
Vakit kaybetmeden ocak ayındaki ara transfer dönemi için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe ile ilgili daha önce de gündeme gelen isimlerden biri Juan Jesus olmuştu. İtalya'da Roma forması giyen ve Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Juan Jesus, takımda kalmaı umut ediyor. 29 yaşındaki futbolcu önceliğinin Roma olduğunu söyledi.
Young Boys maçının ardından sözleşmesiyle ilgili soruları yanıtlayan Jesus, "Birkaç görüşme oldu ama acelem yok. Oynadığım sürece burada devam edeceğimi biliyorum" diyerek takımda kalma yönünde sinyal verdi.
Jesus bu sezon Roma'da 7 maçta 416 dakika süre aldı. Futbolcu bu maçlardan 5'ini Avrupa Ligi'nde, 2'sini ise ligde oynamıştı.
Ajansspor