Fenerbahçe ile adı anılan Dario Melnjak için resmi açıklama

Fenerbahçe ile ismi anılan Dario Melnjak için resmi açıklama geldi.

Ömer Necati Albayrak'ın hazırlayıp sunduğu Mixed Zone programına açıklamalarda bulunan Bal, oyuncularına gelen bazı teklifler olduğunu belirterek, "Ancak bizim Meljnak'ı satma gibi bir düşüncemiz asla yok. Bu konuda tavrımzı net. Meljnak sezonun ikinci yarısında da Çaykur Rizespor forması giyecek" açıklamalarında bulundu. Bal ayrıca forvet mevkii için de çalışma içerisinde olduklarını belirtip, "Taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz. Bu doğrultuda çalışmalarımız devam ediyor. Belirlediğimiz 2-3 aday var. Onlardan birini mutlaka kadromuza katacağız" ifadelerini kullandı.