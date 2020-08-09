Fenerbahçe, Igor Kokoskov ile sezonu açtı

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı geçtiğimiz ay, yollarını ayırdığı Obradovic'in yerine bir başka Sırp başantrenör Igor Kokoskov'la 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. Deneyimli antrenör, sağlık kontrollerinden geçti.
Kulüpten yapılan açıklamada, “Detaylı kan tetkikleri yapılan başantrenörümüz Igor Kokoskov, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Başantrenörümüz Kokoskov'un sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı” ifadelerine yer verildi.
Sonrasında ise Sarı- Lacivertli sporcular, başantrenör Igor Kokoskov önderliğinde ilk idmanına çıktı.