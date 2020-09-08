Fenerbahçe idmanında 3 eksik! Vedat Muriç..

Süper Lig'in ilk haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde başlayan çalışmalar düz koşu ve ısınma hareketiyle başladı. Antrenmanın basına açık son bölümünde ise 5'e 3 top kapma çalışması yapıldı. Sarı-lacivertli ekipte hafif sakatlıkları bulunan Vedat Muric, Garry Rodrigues ile dünkü çalışmada bileğine darbe alan Sedar Aziz idmana katılmadı.

Bu oyuncuların yanı sıra kasığında zorlanma bulunan Mert Hakan Yandaş, takımdan ayrı düz koşu yaptı. Jose Sosa ise öğlen saatlerinde takımdan ayrı salon çalışmasıyla hazırlıklarını sürdürecek.

Ozan Buğra Koşar / İSTANBUL (İHA)