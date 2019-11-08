Fenerbahçe için zafer zamanı

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi’nin 7. haftasında bugün Almanya temsilcisi Bayern Münih ile sahasında karşılaşacak. Avrupa Ligi’nde sezona kötü başlayan Fenerbahçe Beko, geride kalan 6 haftada bir galibiyet elde edebildi. Tek galibiyetini İstanbul’da Baskonia karşısında elde eden Sarı-Lacivertliler, deplasmanda oynadığı 4 maçtan da mağlup ayrıldı, Real Madrid, Kızılyıldız, AX Armani Exchange Milan, Maccabi FOX’a kaybetti.

Yine moral maçı!

Sarı-Lacivertliler geçen hafta, ‘Yaralarını sarma maçı’ olarak gösterilen evindeki Zalgiris Kaunas mücadelesinde hiç beklenmedik bir mağlubiyet aldı. Kanarya bitime saniyeler kala, başarılı Litvanya ekibi karşısında farkı 7’ye çıkarsa da bunu koruyamadı. Zalgiris, 51 saniye kala 10-0’lık seri yakalayıp zorlu İstanbul deplasmanından galibiyetle döndü. Şimdi temsilcimiz yine evinde oynayacağı Bayern Münih maçıyla bir kez daha ‘yaralarını sarmaya çalışacak’ ve alacağı galibiyetle de moral depolayacak.