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Fenerbahçe için Yuma Suzuki iddiası

Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin Belçika ekibi VV St. Truiden'de forma giyen Japon forvet Yuma Suzuki'yi gündeme aldığı öğrenildi. Sarı lacivertlilerin, 25 yaşındaki futbolcu için toplam 5,5 milyon euroyu gözden çıkardığı iddia edildi.

26 Mayıs 2021, Çarşamba 12:12 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe için Yuma Suzuki iddiası

Önümüzdeki sezon için forvet transferi yapmayı planlayan Fenerbahçe'nin listesine Japon golcü Yuma Suzuki'yi aldığı ileri sürüldü.

Belçika basınından Voetbalbelgie'nin haberine göre sarı lacivertliler, 25 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istediğini yazdı. Belçikalıların Türk basınına dayandırdığı haberinde Fenerbahçe'nin Suzuki için 4,5 milyon euro ve 1 milyon euro olmak üzere 5,5 milyon euro vermeye hazır olduğu belirtildi. Japon futbolcu, daha önce Beşiktaş'ın da gündeminde yer almıştı.


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34 maçta 21 gole katkı

Geçtiğimiz sezon Belçika ekibi VV St. Truiden'de forma giyen Yuma Suzuki, ligde oynadığı 34 maçta attığı 17 gol ve yaptığı 4 asistle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.


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