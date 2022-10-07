Fenerbahçe için tribünler yine tıklım tıklım

Fenerbahçeli taraftarlar, Ülker Stadı'nda yine takımlarını yalnız bırakmadı. 45 bini aşkın futbolsever, 90 dakika boyunca takımlarının coşkulu futboluna benzer şekilde destek verdi. Tribünler, 12. Adam rolünü başarıyla yerine getirerek, üst üste Kadıköy'de (6) ve Avrupa'daki (6) zaferlere büyük katkı sağladı.

Kanarya, bu sezon Jorge Jesus'la evinde sadece Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Dinamo Kiev'e 2-1 kaybetti, sonrasında iç sahadaki 8 resmi mücadelede 1 beraberliğinin yanına dün 7. galibiyetini ekledi.





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