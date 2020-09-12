Fenerbahçe için transferde golcü haftası

Sarı-Lacivertliler, transfer çalışmalarını önemli ölçüde tamamlandı. Geriye, taraftarların sabırsızlıkla beklediği golcü takviyesi kaldı. Erol Bulut, Lazio’ya satılan Vedat Muriç tarzında, pivot özellikli bir forvet isteyince rota Mario Mandzukic ve Bas Dost’a çevrildi. Beşiktaş’ın da listesinde yer alan Mandzukic’in bonservisi elinde. Fenerbahçe, tecrübeli oyuncunun menaceriyle bu hafta bir görüşme yaparak transferi bitirmeye çalışacak. B planı olarak düşünülen Dost için ise Frankfurt’a kiralama teklifi yapılması bekleniyor.

İki forvet geliyor

Ayrıca, Alman ekibinde beklediğini bulamayan ve yeni bir macera arayan Hollandalı yıldız ile de temasa geçileceği öğrenildi. Hedef, bu hafta forvet transferini bitirmek. Sarı- Lacivertliler, harcama limitinde yer kalması halinde ikinci bir golcü daha alabilir. Ancak bu ismin daha düşük maliyetli olması muhtemel.



