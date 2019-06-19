Fenerbahçe için tek seçenek var! Simon Kjaer gerçekleri...

Simon Kjaer, son yıllarda Fenerbahçe taraftarının gönlünde taht kuran ender oyunculardan biri oldu. Danimarkalı yıldız sadece 2 sezon Sarı- Lacivertli formayı giydikten sonra 12 milyon Euro’ya Sevilla’nın yolunu tuttu. Sportif direktör Monchi ve yeni teknik adam Lopetegui yönetiminde yapılanmaya giden İspanyol ekibi, Kjaer’i satış listesine koydu. Tam da bu dönemde yıldız savunmacının ailesiyle birlikte İstanbul’a gelmesi, Sarı- Lacivertliler arasında heyecan yarattı.

Ancak Kjaer transferi ekonomik anlamda Fenerbahçe’yi zorlayabilir. Sevilla, Danimarkalı için kapıyı 6 milyon Euro’dan açıyor. Takımın en çok kazananı olan 30 yaşındaki stoperin yıllık maaşı ise 4 milyon Euro. Skrtel’e 4 milyon Euro ödeyen Fenerbahçe, bu ücreti Kjaer’e vererek oyuncuyu kiralayabilir. Başarılı oyuncu için şu anda talip olmaması, Sevilla’nın ikna edilmesini sağlayabilir.

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