Fenerbahçe için sürpriz iddia! Stopere Güney Koreli Min-jae Kim

Süper Lig 'de bu sezon kalabalık bir kadrosu bulunan Fenerbahçe 'nin ayrılıkların netleşmesinin ardından 3-4 takviye yapılması planlanıyor. Sarı Lacivertliler için sürpriz bir iddia Portekiz'den geldi.

Record'un haberine göre; Fenerbahçe, BJ Guoan forması giyen 24 yaşındaki Güney Koreli stoper Min-jae Kim’le ilgileniyor. 24 yaşında 1.90 boyunda güçlü fiziği ile dikkat çeken Güney Koreli futbolcu kariyerinde 119 maça çıktı ve 3 gol, 1 asistlik performansa imza attı.

Min-jae Kim 32 kez de milli takım formasını giydi ve 3 golü var.







