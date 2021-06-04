Son dakika: Fenerbahçe için Rafael Benitez iddiası

Son dakika transfer haberi...Fenerbahçe'de teknik direktör koltuğu için flaş bir iddia ortaya atıldı. A Spor'un haberine göre ünlü teknik adam Rafael Benitez'in 16 Haziran'da İstanbul'a geleceği ve Sarı-Lacivertli takımla şartları konuşacağı iddia edildi.

Kariyerinde bir çok kupa var

2005 yılında Liverpool ile İstanbul'da Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan kariyerinde UEFA Avrupa Ligi, UEFA Kupası, La Liga şampiyonluğu gibi bir çok başarı bulunan İspanyol çalıştırıcı en son Çin'de Dalian takımında çalışmıştı.

Dev takımlarda çalıştı

Çin takımından ciddi bir maaş alan (yaklaşık 15 milyon Euro olduğu konuşulmuştu) Rafael Benitez, 2021 yılı Ocak ayı sonunda koronavirüs çekincesi nedeniyle ayrılmıştı. Benitez kariyeri boyunca Newcastle United, Real Madrid, Chelsea, Inter, Liverpool, Valencia gibi çok önemli takımlarda çalıştı.





Valencia (2 kez La Liga, 1 kez UEFA Kupası)

Liverpool (UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası)

Inter (FIFA Kulüpler Kupası, İtalya Kupası)

Chelsea (UEFA Avrupa Ligi)





Napoli (İtalya Kupası, İtalya Süper Kupası)

Newcastle United (Championship)

2003-04, 2004-05 UEFA Yılın Teknik Direktörü







