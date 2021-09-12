Fenerbahçe için olay iddia! Ali Koç ayrılığı son anda engelledi!

Transfer sezonunun son 10 gününü gerek transferler gerekse de takımdan ayrılan oyuncular nedeniyle bir hayli hareketli geçiren Fenerbahçe 'de ciddi bir krizin hasarsız atlatıldığı öğenildi.

Olayın kahramanları ise İrfan Can ile Mert Hakan Yandaş.

PEREİRA İLE AÇIK KONUŞTULAR

Takvim'de yer alan iddiaya göre İrfan Can Kahcevi ile Mert Hakan Yandaş, teknik direktör Pereira'nın yanına giderek "Hocam bizi oynatmayı düşünmüyorsan başka bir takıma gidelim" dediler.

BAŞKAN KOÇ DEVREYE GİRDİ...

Pereira, yönetime "Mert Hakan ayrılabilir" raporu verdi. Devreye giren Başkan Koç, "Biz Mert'i G.Saray'ın elinden aldık. Takımda kalsın" dedi. Koç, İrfan için ise ayrılık defterini açmadan kapattı.