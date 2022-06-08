Fenerbahçe için Marcel Sabitzer iddiası

Bayern Münih'in RB Leipzig'den 15 milyon Euro'ya transfer ettiği Marcel Sabitzer ilk sezonunda Bavyera ekibi için hayal kırıklığı yarattı. Alman ekibi 28 yaşındaki oyuncu için transfer ve takas tekliflerini düşünmeye başladı.

Bayern Münih Ajax'tan Ryan Gravenberch'i kadrosuna katmak isterken karşılığında da Sabitzer'i Hollanda temsilcisine vermek istiyor. Alman basınından Laola1'in haberine göre Marcel Sabitzer ile ilgilenen kulüpler arasında Fenerbahçe , Atletico Madrid ve Arsenal var.

Bayern Münih ile bu sezon 31 maça çıkan Avusturyalı oyuncu 33 dakika ortalaması ile oynadı.







