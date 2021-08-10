Fenerbahçe için Kolasinac iddiası

Savunma hattına takviye yapmayı hedefleyen Fenerbahçe 'nin Sead Kolasinac transferini bitirmeye çok yakın olduğu öğrenildi.

İtalyan gazeteci Nicolo Shira'nın haberine göre, sarı lacivertli kulüp Arsenal'in takımdan göndermeyi planladığı Boşnak defans oyuncusunu renklerine bağlamak üzere. Fenerbahçe'nin 28 yaşındaki futbolcu için 2024 yılına kadar sözleşme imzalamaya hazır olduğu belirtildi.









Schalke'de kiralık olarak forma giydi

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Alman ekibi Schalke'de geçiren Kolasinac, lacivert beyazlılarla 17 Bundesliga maçında 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.