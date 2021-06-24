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Fenerbahçe için Kolasinac iddiası

Fenerbahçe'nin Schalke 04 ile sözleşmesi Haziran sonunda bitecek olan Sead Kolasinac ile ilgilendiği öğrenildi. İtalyan devi Lazio'nun da Boşnak yıldız için devrede olduğu ancak Kolasinac'ın Arsenal'den yakın arkadaşı Mesut Özil faktörü nedeniyle Fenerbahçe'nin transfere daha yakın olduğu iddia edildi.

24 Haziran 2021, Perşembe 18:41 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe için Kolasinac iddiası

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe 'de defans hattı için önemli bir iddia ortaya atıldı.

Almanların ünlü gazetesi Bild'in İngiliz basınından Football London'a dayandırdığı habere göre, sarı lacivertliler son olarak Schalke 04'te forma giyen Sead Kolasinac ile ilgileniyor. 

Öte yandan İtalyan devi Lazio'nun da Boşnak yıldız için devrede olduğu ancak Kolasinac'ın Arsenal'den yakın arkadaşı Mesut Özil faktörü nedeniyle Fenerbahçe'nin transfere daha yakın olduğu iddia edildi.


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Sözleşmesi sona eriyor

Alman ekibi Schalke ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Kolasinac, lacivert beyazlılarla geçtiğimiz sezon toplam çıktığı 27 maçta 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.

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