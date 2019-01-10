Fenerbahçe için Jhonny Lucas iddiası!

Fenerbahçe için Brezilya basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Sarı-Lacivertliler'in Brezilya Serie A'da bu sezon küme düşen Parana kulübünün orta saha oyuncusu Jhonny Lucas'la ilgilendiği ve genç oyuncu için harekete geçtiği öne sürüldü.

SICAK BAKIYOR

Kulübü Parana ile 2020 yılına kadar sözleşmesi olan 18 yaşındaki Lucas'ın menajeri de Fenerbahçe'nin ilgisini doğruladı. Orta sahada oyunu çift yönlü oynayabilen Brezilyalı futbolcunun Fenerbahçe'ye transfer olmaya sıcak baktığı belirtildi.

AVRUPA'DAN TALİPLERİ VAR

Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu iddia edilen genç orta sahayı ülkesi Brezilya'dan Vasco De Gama ile birlikte Avrupa'dan bazı takımların takip ettiği öğrenildi.

ELİMDEN GELENİ YAPIYORUM!

F.Bahçe'nin Cezayirli golcüsü Slimani, "Forvetler gol atamadığı zaman eleştirilir, bu son derece normal. Ben sahaya çıktığım zaman elimden geleni yapıyorum" dedi.