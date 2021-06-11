Fenerbahçe için flaş iddia! Thomas Letsch ve Maldonado

Brezilya’da yayınlanan ‘El Sueno Futbol’ isimli TV programında Fenerbahçe ’nin teknik direktör arayışlarıyla ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Sarı-Lacivertliler’in Hollanda’nın Vitesse takımını çalıştıran Thomas Letsch ile anlaşmaya vardığı belirtildi.

52 yaşındaki Alman teknik adamın yardımcılığını ise tanıdık bir ismin yapacağı öne sürüldü: Claudio Maldonado! Şilili antrenör, 2008-2009 yılları arasında 1.5 sezon Fenerbahçe forması giymişti. Programda, Maldonado’nun şu anda görev yaptığı Bragantino’dan yetkililerin, bu anlaşmayı doğruladığı kaydedildi.







