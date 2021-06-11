Fenerbahçe için flaş iddia! Thomas Letsch ve Maldonado
Brezilya’da yayınlanan ‘El Sueno Futbol’ isimli TV programında Fenerbahçe’nin teknik direktör arayışlarıyla ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı. Programda, Sarı Lacivertliler'in Thomas Letsch ile anlaşmaya vardığı belirtildi. Ayrıca tecrübeli teknik adamın yardımcılığını da Claudio Maldonado'nun yapacağı öne sürüldü.
Brezilya’da yayınlanan ‘El Sueno Futbol’ isimli TV programında Fenerbahçe ’nin teknik direktör arayışlarıyla ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Sarı-Lacivertliler’in Hollanda’nın Vitesse takımını çalıştıran Thomas Letsch ile anlaşmaya vardığı belirtildi.
52 yaşındaki Alman teknik adamın yardımcılığını ise tanıdık bir ismin yapacağı öne sürüldü: Claudio Maldonado! Şilili antrenör, 2008-2009 yılları arasında 1.5 sezon Fenerbahçe forması giymişti. Programda, Maldonado’nun şu anda görev yaptığı Bragantino’dan yetkililerin, bu anlaşmayı doğruladığı kaydedildi.