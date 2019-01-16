Fenerbahçe için Fedor Kudryashov iddiası!

Fenerbahçe'nin Rubin Kazan ile sözleşmesini fesheden sol bek Fedor Kudryashov ile ilgilendiği iddia edildi.

16 Ocak 2019, Çarşamba 07:13
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Fenerbahçe için Fedor Kudryashov iddiası!

Sol bek ve kanat takviyesi yapacağı konuşulan Fenerbahçe'nin Fedor Kudryashov'la ilgilendiği ileri sürüldü.

Rus Milli Takımı'nda da forma giyen 31 yaşındaki futbolcu, Rubin Kazan ile sözleşmesini feshetti. Bonservisi elinde olan Kadryashov'a sarı-lacivertli takımın bir yıl opsiyon hakkıyla birlikte 6 aylık teklif yaptığı belirtiliyor.

Esas mevkisi sol bek olan 1.81 boyundaki Fedor, stoperde ve orta sahada da görev yapabiliyor.

26 kez milli takımda yer alan Kudryashov, kariyerinde 240 maçta oynadı. 1 gol, 11 asist üretti. Tecrübeli oyuncu şu ana kadar hiç Rusya dışına çıkmadı.

Kaynak: Sabah

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