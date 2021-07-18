Fenerbahçe için Falaye Sacko iddiası

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe 'de Malili futbolcu Falaye Sacko, gündeme geldi.

Portekiz'in önde gelen basın organı A Bola'nın haberine göre, sarı lacivertliler bonservisi Vitoria Guimaraes'de bulunan 25 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiğini iddia etti. Geçmişinde Sint-Truiden formasıyla Belçika geçmişi de bulunan Sacko, Belçika ekipleri Anderlecht, Club Brugge ve Genk'in de gündeminde yer alıyor. Haberde Fenerbahçe'nin Belçika ekipleriyle mücadele ettiği belirtildi.





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Beşiktaş 'ın da gündemine gelmişti

Falaye Sacko, Haziran ayında Valentin Rosier'in alternatifi olarak Beşiktaş'ın da gündemine gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti. 2018 yılından beri bonservisi Portekiz ekibi Guimaraes'te bulunan Malili sağ bek, geçtiğimiz sezon toplam 30 maçta forma giydi.