Fenerbahçe için Eduardo Sasha iddiası

Fenerbahçe'nin, Brezilya Ligi'nde Santos forması giyen kanat-forvet Eduardo Sasha'yı transfer etmek istediği iddia edildi.

11 Haziran 2019, Salı 19:28
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Fenerbahçe için Eduardo Sasha iddiası

Brezilya basınında yer alan iddiaya göre; Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde de kadrosuna katmak istediği Santos'lu futbolcu Eduardo Sasha'nın transferi için yeniden girişimlere başladı.

Haberde, ekonomik problemler yaşayan Santos'un, 27 yaşındaki hücum oyuncusunu elden çıkarabileceği ifade edilirken, Sasha'nın menajerinin Fenerbahçeli yetkililerle görüşme halinde olduğu belirtildi.

Hem iki kanat, hem de santrfor olarak görev alabilen Eduardo Sasha, bu sezon Brezilya Ligi'nde forma giydiği 7 maçta 4 gol kaydetmeyi başardı.

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