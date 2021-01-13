Fenerbahçe için Dzanan Musa iddiası

Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, kadrodaki değişim sonrası önemli bir çıkış yakalamış durumda. Alex Perez ve Marko Guduric hamleleri takıma olumlu etki yaparken gündeme gelen son isim Dzanan Musa oldu.

Dzanan Musa'nın menajeri Misko Raznatovic, oyuncunun NBA'den Avrupa'ya döndüğünü ve yeni kulübünün yakın zamanda açıklanacağını belirtti. NBA öncesi Hırvatistan'da Cedevita Zagreb forması giyen Musa için Hırvat basınından Tportal'ın iddiasına göre transferi adına en çok adı geçen ekip olarak Fenerbahçe gösteriliyor.

Henüz 21 yaşında olan Musa, 2018 NBA Draftı'nda ilk tur 29. sırada Brooklyn Nets tarafından seçilmişti. Bosna-Hersekli oyuncu 2 sezon Brooklyn forması giyerken yeni sezon öncesi Detroit Pistons'a takas oldu. 21 Aralık 2020'de ise Detroit Pistons tarafından serbest bırakılan Dzanan Musa, Avrupa'ya dönmeye karar verdi.

2015'te Bosna-Hersek 16 Yaş Altı Milli Takımı'nı Avrupa şampiyonluğuna taşıyan Dzanan Musa; 23.3 sayı, 9 ribaunt, 6.3 asist ortalamaları ile oynamıştı. Avrupa'nın en önemli genç yeteneklerinden biri olarak gösterilen Musa'nın yeni sezonda bir EuroLeague ekibinde forma giymesi ve söylentilere göre bunun Fenerbahçe Beko olması bekleniyor.