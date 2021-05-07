Fenerbahçe için David Luiz iddiası
Fenerbahçe'de David Luiz sesleri yükseliyor. İngiliz basını sarı lacivertlilerin Brezilyalı defans oyuncusunu kadrosuna katmayı hedeflediğini yazdı. Fenerbahçe'nin bu transferdeki en ciddi rakibinin ise Portekiz ekibi Benfica olduğu öğrenildi.
Önümüzdeki sezon için kadrosuna önemli takviyeler yapmayı planlayan Fenerbahçe'nin ses getirecek bir transfer için hamle yapmaya hazırlandığı iddia edildi.
İngiliz basını, sarı lacivertlilerin'in Arsenal'de forma giyen tecrübeli defans oyuncusu David Luiz'i renklerine bağlayacağını ileri sürdü. Luiz için Portekiz ekibi Benfica'nın devrede olduğu öğrenildi. Ancak haberde Brezilyalı futbolcunun eski takım arkadaşı Mesut Özil'in Fenerbahçe'de forma giymesinin sarı lacivertlilerin elini güçlendirdiğinden bahsedildi.
Sözleşmesi sezon sonu bitiyor
Sezon sonu Arsenal ile sözleşmesi sona erecek olan 34 yaşındaki futbolcu, Londra ekibiyle bu sezon, Premier Lig, kupa ve UEFA Avrupa Ligi olmak üzere çıktığı 30 maçta 2 gol kaydetti.