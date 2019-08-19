Fenerbahçe için büyük fırsat!

Galatasaray’ın Denizli’ye, Beşiktaş’ın da Sivasspor’a farklı mağlup olması, Fenerbahçe’ye adeta doping oldu. Sarı-lacivertliler, ligin ilk maçında ağırlayacağı Gazişehir Gaziantep’i yenerek iyi bir başlangıçla rakiplerine manevi bir üstünlük kurmanın hesaplarını yapıyor. Temmuz ayının ortasına kadar transferde hızlı davranan sarı-lacivertliler bu tarihten sonra ise yavaşlamış, bu durum özellikle teknik direktör Ersun Yanal’ın canını sıkmıştı.

Stoper, sol kanat ve 6 numara pozisyonunda büyük sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, şampiyonluk yolundaki rakiplerinin arka arkaya aldığı mağlubiyetler sonrası motivasyonunu daha da artırdı. Böyle bir haftada alınacak üç puanın ve Kadıköy’de iyi başlamanın tüm camiaya büyük moral vereceği düşünülüyor. Bu nedenle teknik heyet oyuncularla yaptığı konuşmada bu konuya dikkat çekti. Hedefte 34 final maçı bulunduğunu ve bunları tek tek düşünmek zorunda olduklarını belirten sarı-lacivertli teknik heyet, ilk haftadan işi sıkı tutup rakiplerin önüne geçmesini büyük önem taşıdığı oyunculara aktarıldı.

Geçen sezona kötü başlayan sarı-lacivertliler bir türlü toparlanamamıştı. Geriye düşmenin sıkıntısını fazlasıyla yaşayan Fenerbahçe bu sezon aynı durumda olmak istemiyor. İlk haftayla birlikte puan tablosunda öne geçmesini psikolojik açıdan da önemli olduğu belirtiliyor. Geçtiğimiz gün takıma bir moral yemeği veren Emre de, ilk maçın öneminden bahsetti.

Kaynak: Skorer