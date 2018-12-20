Slimani'nin büyük hayal kırıklığı yaratan performansının ardından forvet takviyesi için kolları sıvayan Fenerbahçe'nin gündemine sürpriz bir isim girdi...

34 MAÇTA 11 GOL ATTI

Brezilya basını, kiralık olarak Chapecoense formasını giyen Leandro Pereira'nın Sarı-Lacivertliler'den teklif aldığını yazdı. 27 yaşındaki forvetin bonservisinin Brugge'da bulunduğunu ve kiralık sözleşmesinin 31 Aralık'ta sona ereceğini yazan gazeteler, "Fenerbahçe ile Brugge arasında görüşmeler olumlu şekilde sürüyor" dedi. Chapecoense formasıyla 34 maça çıkan Leandro 11 gol attı. Sambacı pivot santrfor özellikleri olan bir forvet.

Kaynak: Takvim