Fenerbahçe için Bernd Schuster iddiası

Emre Belözoğlu ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları sürüyor. Başkan Ali Koç, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Portekizli ya da Alman bir çalıştırıcı takımın başına getireceklerini söylemişti.

İspanya'nın dünyaca ünlü yayın organı Marca, sarı lacivertlilerin yeni teknik direktörünün Alman çalıştırıcı Bernd Schuster olacağını iddia etti. Haberde daha önce Türkiye'de görev yapan tecrübeli teknik adamın transfer ile ilgili acele karar vermeyeceği vurgulandı.









Real Madrid'le 2 kupa zaferi

Son olarak Çin'in Dalian Yifang takımını çalıştıran Alman teknik adam, 2010-2011 yılları arasında ülkemizde Beşiktaş'ta görev almıştı. 1997 yılından beridir teknik direktörlük yapan Schuster, en büyük başarısını İspanyol devi Real Madrid'de yaşadı. 61 yaşındaki çalıştırıcı, eflatun beyazlılarla 1 La Liga şampiyonluğu ve 1 de İspanya Süper Kupası'nı kazanmıştı.