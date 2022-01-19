Fenerbahçe için ayağa kalkma zamanı

Süper Lig ’de hafta içi mesaisinde bu akşam Ülker Stadı, kötü günlerini geride bırakmak isteyen iki takımın kapışmasına sahne olacak. Fenerbahçe , ligde son 6 mücadelede sadece 1 kez kazanabildi ve zirvenin 17 puan gerisine düştü. Bu süreçte Vitor Pereira ile yollar ayrıldı, takım İsmail Kartal’a emanet edildi. Kartal, ilk maçına Antalyaspor karşısında çıktı ama hem 1-1 berabere kaldı hem de oyun olarak vasatı aşamadı. Sarı- Lacivertliler, bu akşam 12. adamını da arkasına alarak galibiyete uzanıp yeni bir sayfa açmanın hesaplarını yapıyor.

Süper başladı ama...

Efsanesi Mustafa Denizli yönetiminde 18 yıllık Süper Lig hasretine son veren Altay için her şey güzel başlamıştı. Siyah-Beyazlılar ilk 7 maçta 5 galibiyet alarak dikkatleri üzerine çekti. Ancak 24 Eylül’de 2-1 kazanılan Beşiktaş maçının ardından İzmir ekibi tam 14 karşılaşmada galip gelemedi. Mustafa Denizli ile yollar ayrıldı, Mert Nobre takımın başına geçti. Altay da aynı rakibi gibi bu akşam zafere ulaşarak kötü gidişe son vermenin peşinde.

Yıldızlar dönüyor

Sarı-Lacivertli ekipte sakatlıkları nedeniyle son Antalya maçında görev yapamayan Szalai, Berisha ve Crespo bu akşam takımdaki yerini alacak. Antalya karşısında sakatlanan Berke de görev yapabilecek. Ancak sakatlıkları süren Mert Hakan, Filip Novak ve Enner Valencia oynayamayacak. Henüz hazır hale gelemeyen kaleci Altay Bayındır da bu akşam kadroda yer alamayacak.

Altay'da 3 eksik

İzmir ekibi, zorlu Fenerbahçe maçına önemli oyuncularından yoksun çıkacak. Orta sahanın vazgeçilmezi Poko, Gabon Milli Takımı’nda. Sakatlığı süren bir diğer orta saha oyuncusu Aka yok. Tedavisi süren Cebrail’in de bu akşam sahaya çıkması zor görünüyor. Bu arada daha önce kadro dışı bırakılan Tolga Ünlü, affedildi ve takıma katıldı.