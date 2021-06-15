MENÜ

Fenerbahçe için Aurelio Buta iddiası

Defans hattını güçlendirmeyi planlayan Fenerbahçe'nin Belçika ekibi Royal Antwerp'de forma giyen Aurelio Buta ile ilgilendiği iddia edildi. 24 yaşındaki futbolcu, futbolcunun adı uzun süredir Beşiktaş ve Galatasaray'la da anılıyor.

15 Haziran 2021, Salı 00:15 Son Güncelleme:
- A +
Fenerbahçe için Aurelio Buta iddiası

Yeni sezonda defans hattını güçlendirmeyi planlayan Fenerbahçe için sürpriz bir iddia gündeme geldi.

Belçika basınından Voetbalbelgie.be'nin Türk basınına dayandırdığı habere göre, sarı lacivertliler Belçika ekibi Royal Antwerp'de forma giyen Aurelio Buta ile ilgileniyor. Haberde 24 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'ye yakın olduğu belirtildi. Angola asıllı Portekizli futbolcunun adı uzun süredir Beşiktaş ve Galatasaray 'la da anılıyor.


İlgili Haberler
Beşiktaş, Dnipro'lu Artem Dovbyk ile ilgileniyor


19 lig maçında oynadı

2018 yılından beri Royal Antwerp'in kadrosunda bulunan Buta, geçtiğimiz sezon Belçika ekibiyle 19 lig maçında 3 asistle oynadı.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...