Fenerbahçe için Andrea Pirlo iddiası

Yeni sezon için teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe için yeni bir iddia ortaya atıldı.

Sky Italia Muhabiri Gianluca Di Marzio, son olarak Juventus'u çalıştıran İtalyan teknik adam Andrea Pirlo'nun sarı lacivertli kulüple görüşme gerçekleştirdiğini iddia etti.





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Favre olabilir

Yapılan görüşme sonrasında İtalyan teknik direktörün Türkiye'de çalışmak istemediği ve kariyerine İtalya'da devam etmeyi planladığı öğrenildi. Di Marzio, Fenerbahçe'nin büyük ölçüde Favre ile anlaşmaya vardığını de ifade etti.





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Juventus, ligi 4. sırada bitirdi

Geçtiğimiz sezonun başında Juventus'un teknik direktörlüğüne getirilen 42 yaşındaki çalıştırıcı, siyah beyazlılar ile 52 maça çıktı. Pirlo yönetimindeki Torino temsilcisi geçtiğimiz sezon Serie A'yı 4. sırada tammalamıştı.