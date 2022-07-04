Fenerbahçe-Hull City hazırlık maçının saati değişti
Fenerbahçe ile İngiltere Championship takımlarından Hull City arasında 10 Temmuz Pazar günü Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu’nda oynanacak dostluk maçının başlama saatinde değişikliğe gidildi. Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre maçın başlama saati 21.30'dan 20.30'a alındı.
Fenerbahçe ile Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship takımlarından Hull City arasında 10 Temmuz Pazar günü Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu’nda oynanacak dostluk maçının başlama saatinde değişikliğe gidildi.
Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe taraftarı merhum Alpay Kazan anısına oynanacak müsabakanın başlama saatinin 21.30'dan 20.30'a alındığı duyuruldu.
İHA