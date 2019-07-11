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Fenerbahçe hücum çalıştı

Fenerbahçe hücum çalıştı

11 Temmuz 2019, Perşembe 12:31
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Fenerbahçe hücum çalıştı

Mustafa AKIN / Düzce,(DHA) - 

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe, günün ilk çalışmasını yaptı.
Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman, koordinasyon çalışması ile devam etti. Ardından 2 gruba ayrılan sarı-lacivertli oyuncular, top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler idmanı hücum varyasyonları ile noktaladı. 
Öte yandan Fenerbahçe'de Okan Turp, Mehmet Ekici ve Tolga Ciğerci idman sonrası ekstra koşu yaptılar.
Fenerbahçe günü 18:30'da yapacağı ikinci çalışma ile tamamlayacak.

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