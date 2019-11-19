Fenerbahçe her alanda lider

Süper Lig’de 11 hafta geride kaldı. Zirvedeki Sivasspor ile 8. sıradaki Beşiktaş arasında sadece 3 puanlık fark var. Rekabet zirve yapmış durumda. Fenerbahçe, milli araya liderin sadece 1 puan gerisinde girdi. Sarı-Lacivertliler puan tablosunda bir türlü en üst sıraya çıkamadı ancak ligdeki neredeyse tüm istatistiklere ambargo koymuş durumda!

Ligin en iyisi

Fenerbahçe, yüzde 64.2 topa sahip olma oranıyla lider. 43 net gol pozisyonuna giren, 201 şut çeken, yüzde 85.3’lük pas isabetiyle oynayan ve 150 kilit pas atan, ikili mücadelelerin yüzde 53.1’ini kazanan, kalesine maç başına sadece 7.6 şut gelen Sarı- Lacivertliler, tüm bu alanlarda da ligin en iyisi konumunda.

Rakip sahada oynuyor

Sarı-Lacivertliler ayrıca rakip ceza sahasında tam 296 kez topla buluştu. Yine rakip yarı sahada 1330 pas yapma başarısı gösteren Kanarya, bu alanda da rakiplerinin önünde bulunuyor. İstatistikler gösteriyor ki Ersun Yanal ve ekibi puan tablosunda olmasa da futbol anlamında lider! Artık tek hedef, kalan 6 maçtan maksimum puanı çıkartarak ligin ilk yarısını zirvede tamamlamak.