Fenerbahçe, Helena Ciak ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe , Fransız pivot Helena Ciak'ın sağlık kontrolü sonucunda, oyuncunun sol dizinde ileri derecede menisküs yırtığı tespit edildiğini ve Helena Ciak ile yolları ayrıldıklarını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada "2021-22 sezonu kadro planlamalarımız kapsamında sözleşme imzalanan Fransız oyuncu Helena Ciak, işlemlerin tamamlanması adına İstanbul’a gelerek sağlık kontrolüne girmiştir. Kontroller sonucunda, oyuncunun sol dizinde ileri derecede menisküs yırtığı tespit edilmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucu Helena Ciak ile yollarımız ayrılmıştır. Helena Ciak’a kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz" denildi.