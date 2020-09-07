Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, 2020-21 sezonu Şampiyonlar Kupası maçında yarın Arkas Spor ile karşılaşacak. Geçtiğimiz sezonun pandemi nedeniyle play-off müsabakaları oynanmadan tescil edilmesinin ardından normal sezonu ligde birinci sırada bitiren Fenerbahçe HDI Sigorta ile ikinci sırada bitiren Arkas Spor'un karşı karşıya geleceği müsabaka TVF Bursa Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda 19.00'da başlayacak.

Koronavirüs salgını sebebiyle seyircisiz oynanacak Şampiyonlar Kupası'nı 3 kez müzesine götüren Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, bu başarıyı 4. kez elde etmek için parkeye çıkacak.