Fenerbahçe HDI Sigorta, Muhammed Kaya’yı kadrosuna kattı

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, pasör Muhammed Kaya’yı kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Muhammed Kaya’ya sarı lacivertli ailemize hoş geldin diyor, çubuklu ile başarılar diliyoruz." denildi.
Voleybola Arkas Spor altyapısında başlayan ve daha sonra A takıma yükselen 1995 doğumlu oyuncu, geçen sezonun başında Bursa Büyükşehir Belediyespor’da görev alırken sezonu Altekma’da tamamladı.
https://twitter.com/FBvoleybol/status/1399275976614371330