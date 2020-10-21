Fenerbahçe HDI Sigorta - Galatasaray HDI Sigorta: 3-1

AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 10. haftasında oynanan derbi maçta Fenerbahçe HDI Sigorta, Galatasaray HDI Sigorta’yı 3-1 mağlup etti. Fenerbahçe HDI Sigorta, ilk seti 27-29 kaybettikten sonra 25-23, 27-25, 25-21'lik skorlarla 3-1 galip geldi
Salon: Burhan Felek
Hakemler: İlhami Şenyurt, Mehmet Gül
Fenerbahçe HDI Sigorta: Hoag, Emre Batur, Metin Toy, Hidalgo, Vigras, Ulaş Kıyak (Hasan Yeşilbudak, Caner Pekşen, Hasan Sıkar, Ahmet Karataş)
Galatasaray HDI Sigorta: Doğukan Ulu, Torres, Yasin Aydın, Emre Savaş, Selçuk Keskin, Burutay Subaşı (Burak Mert, Murat Yenipazar, Ertuğrul Metin, Onurcan Çakır, Batuhan Avcı, Selim Kalaycı)
Setler: 27-29, 25-23, 27-25, 25-21
Süre: 131 dakika (36, 32, 34, 29)
İSTANBUL (AA)