Fenerbahçe HDI Sigorta - Galatasaray HDI Sigorta: 3-1

AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 10. haftasında oynanan derbi maçta Fenerbahçe HDI Sigorta, Galatasaray HDI Sigorta’yı 3-1 mağlup etti.

21 Ekim 2020, Çarşamba 22:55 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe HDI Sigorta - Galatasaray HDI Sigorta: 3-1

AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 10. haftasında oynanan derbi maçta Fenerbahçe HDI Sigorta, Galatasaray HDI Sigorta’yı 3-1 mağlup etti. Fenerbahçe HDI Sigorta, ilk seti 27-29 kaybettikten sonra 25-23, 27-25, 25-21'lik skorlarla 3-1 galip geldi


Salon: Burhan Felek

Hakemler: İlhami Şenyurt, Mehmet Gül

Fenerbahçe HDI Sigorta: Hoag, Emre Batur, Metin Toy, Hidalgo, Vigras, Ulaş Kıyak (Hasan Yeşilbudak, Caner Pekşen, Hasan Sıkar, Ahmet Karataş)

Galatasaray HDI Sigorta: Doğukan Ulu, Torres, Yasin Aydın, Emre Savaş, Selçuk Keskin, Burutay Subaşı (Burak Mert, Murat Yenipazar, Ertuğrul Metin, Onurcan Çakır, Batuhan Avcı, Selim Kalaycı)

Setler: 27-29, 25-23, 27-25, 25-21

Süre: 131 dakika (36, 32, 34, 29)


İSTANBUL (AA)

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