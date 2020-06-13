FB TV’ye konuşan Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı’nın yeni başantrenörü Erkan Toğan, kulüp başkanı Ali Koç ve voleybol şubesinde sorumlu yönetim kurulu üyesi Simla Türker Bayazıt’a teşekkür etti. Fenerbahçe’ye katılmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirten Erkan Toğan, "Fenerbahçe’de olmak çok büyük bir onur. Fenerbahçe camiasına hizmet etmek, Fenerbahçe camiasına katılmak benim için çok büyük bir onur. Fenerbahçe’nin geçtiğimiz senelerdeki başarısını koruyabilmek için ve daha iyi yerlere getirebilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli erkek voleybol takımının başına uzun sürenin ardından bir Türk çalıştırıcının geldiğini ve bunun kendisine büyük sorumluluk yüklediğini anlatan Toğan, şöyle devam etti:

"Fenerbahçe camiası çok büyük bir camia, başarıya alışmış bir camia ve benim omuzlarımda şu anda çok büyük bir yük var. Bunun da farkındayım. Ama diğer taraftan da çok olumlu görüyorum çünkü benim jenerasyonumun artık sahalara gelmesi gerekiyor. Benim gibi şans bularak diğer kulüplerde görev alması gerekiyor. Ben, bunun voleybola katkısı olacağını düşünüyorum."

"Şampiyonluğa oynayacağız"

Erkan Toğan, önümüzdeki sezon rotasyonlu bir takımla şampiyonluğa oynayacaklarını ifade etti.

Sezonun geçmiş yıllara göre daha uzun süreceğini vurgulayan Toğan, "Gençlere ihtiyacımız var. Aynı zamanda kulübümüzün de buna ihtiyacı var. Hem onları pişireceğiz, yetiştireceğiz hem de değişmeyen hedefimize yani şampiyonluğa oynayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe camiasında bulunmanın gençler için önemine de değinen Toğan, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe gibi büyük bir camiada, kulüpte bulunmak gençler için zaten büyük bir şans. Milli takımımızın da bu gençlere ihtiyacı var. Hem Fenerbahçe Kulübünden hem de diğer kulüplerden yetişen birçok oyuncu var milli takıma hizmet eden. Hedeflerini yukarılara koymalarını söyleyebilirim ve o hedefe ulaşmaya çalışsınlar. Eminim ki başarılı olacaklar."

Liglerin başlama tarihiyle ilgili kararı beklediklerini vurgulayan Toğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Lig statüsünün belirlenmesi gerekiyor. Bu sene düşme olmadığı için 1. Lig’den Efeler Ligi’ne dört takım çıktı. Böylelikle takım sayısı 16’ya ulaştı. İki devreli bir lig oynandığını düşünürsek 30 maç yapar. Uzun bir sezon olacak. O yüzden bu sene 1 ay erken başlayacağımızı düşünüyoruz. Gelen duyumlar eylül ayında maçların başlayacağı yönünde ama daha resmi bir açıklama yok. Onun için biz de hazırlıklarımızı temmuzun başına aldık. Resmi karar açıklandığında programımız oturacak."