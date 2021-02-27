Fenerbahçe HDI Sigorta-Arhavi Voleybol maç sonucu: 3-0

AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 30. ve normal sezonun son haftasında Fenerbahçe HDI Sigorta, Arhavi Voleybol’u 3-0 mağlup etti.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Mehmet Topal, Onur Coşkun
Fenerbahçe HDI Sigorta: Stanicki, Hasan Sıkar, Nwachukwu, İzzet Ünver, Halil İbrahim Kurt, Caner Pekşen (Ahmet Karataş)
Arhavi Voleybol: Hüseyin Baykal, Fahri Saraç, Anıl Tatar, Bilal Tatar, Oğuzhan Altıntaş, Baran Yılmaz (Cengiz Tuna İnanç, Seymen Şenyüzlü)
Setler: 25-19, 25-14, 25-16
Süre: 67 dakika (24, 19, 24)