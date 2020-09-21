Fenerbahçe-Hatayspor maçının VAR hakemi Koray Gençerler

Süper Lig'de 2. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe, bu akşam Hatayspor'u ağırlayacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakada Ümit Öztürk düdük çalacak. Öztürk'ün yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Osman Gökhan Bilir yapacak.

Mücadelenin VAR olarak ise Koray Gençerler görev alacak. AVAR koltuğunda ise Erkan Engin oturacak. Fenerbahçe - Hatayspor maçı saat 20.00'de Ülker Stadyumu'nda oynanacak.











