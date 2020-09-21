Sezonu Rizespor deplasmanında Jose Sosa'nın oyuna girişi sonrası aldığı 3 puanla açan Fenerbahçe, Hatayspor karşısına eksiksiz çıkacak. Geçtiğimiz hafta forma giyemeyen yeni transferlerden Filip Novak ile Mert Hakan Yandaş iyileşti ve hazır durumda. Son transfer Marcel Tisserand'ın da sezon öncesi kampı geçirmiş olarak takıma geldiği, maç kadrosunda olacağı belirtildi. TD Erol Bulut'un elinde oynayabilecek 28 oyuncu ve sayısız formasyon var. Birçok bölgede hangi oyuncunun tercih edileceği belirsiz gibi gözükse de Gökhan Gönül, Caner Erkin, Luiz Gustavo ve Mame Thiam forma giymesi "en garanti" olan isimler...

Geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Hatayspor ciddi kabuk değiştirmiş olarak Süper Lig'de boy göstermeye başlasa da, son şampiyon Başakşehir'i çok akıllıca oynayarak 2-0 yenmesini bildi. Sol açıkta yeni transfer Ruben Ribeiro, hücumun en uç noktasında bir diğer yeni transfer Mame Biram Diouf göze çarparken; geçen sezon bu takımda forma terletmiş sağ bek Strahil Popov, hücumun önemli parçaları Gökhan Karadeniz ve Selim Ilgaz da göz ardı edilmemesi gereken isimler... TD Ömer Erdoğan; "Fenerbahçe deplasmanından güzel bir sonuç alacağımıza inanıyorum..." açıklamasında bulundu.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Fenerbahçe, Süper Lig'de çıktığı son 16 maçta kalesini gole kapatamadı. (16 maç - 26 gol)

- Fenerbahçe geçen sezonun son bölümünde iç sahada oynadığı son 5 maçtan 4 galibiyet çıkartmıştı. (1 mağlubiyet)

- Hatayspor'un TFF 1. Lig'de oynadığı son 3 deplasman maçında rakipleri kırmızı kart görmüştü. (3 maç - 4 kırmızı kart)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Fenerbahçe Kazanır" oldu! %54'lük kesim Galatasaray'ın Başakşehir'i yendiği haftada, sarı lacivertlilerin önümüzdeki hafta oynanacak olan derbiye hatasız gideceğini düşünüyor... %12'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor.