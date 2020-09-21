Fenerbahçe - Hatayspor maç sonucu: 0-0

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Hatayspor'u konuk etti. Sezona deplasmanda oynadığı 2-1'lik Çaykur Rizespor galibiyetiyle başlayan Erol Bulut'un öğrencileri ikinci maçı da kazanarak 2'de 2 yapmak istedi. Süper Lig tarihinde ilk sezonunu geçirecek olan Ömer Erdoğanlı Hatayspor da sezona Başakşehir galibiyetiyle başlamıştı. Hatayspor Fenerbahçe karşısında deplasmanda galibiyet aradı.

Mücadelenin 9. dakikasında Gökhan Gönül'ün sağ kanattan ortasında Mame Thiam topu ceza alanı içinde kontrol ettikten sonra sol ayağıyla vuruşunu yaptı ancak kaleci Munir Mohamedi rahat biçimde topa sahip oldu.

31'de Fenerbahçe tehlikeli geldi. Sol kanattan Caner Erkin ön direğe doğru ortasını gönderdi. Valencia ayağını uzattı ancak Hatayspor kalecisi Munir öne çıkarak tehlikeyi uzaklaştırdı.

İlk yarıda oyun ortada geçti. Pozisyon anlamında kısır bir 45 dakika olan maçta takımlar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti.

İKİNCİ YARIDA FARKLI FENER

Sarı lacivertliler, ikinci yarıya oyuncu değişiklikleriyle başladı. Sosa ve Sinan oyuna dahil olurken, Ozan ve Thiam oyundan alınan isimler oldu. Bu değişiklikler Fenerbahçe'nin oyununa da yansıdı.

Maçın ikinci yarısına Fenerbahçe etkili başladı. 53. dakikada sol kanattan serbest vuruş kullanan sarı lacivertlilerde, Caner Erkin ceza sahasına tehlikeli orta gönderdi. Kaleci Munir açıldı, ondan önce Gökhan Gönül kafasını vurdu ancak boş kalede top sağdan az farkla auta gitti. Pozisyonun tamamlanması sonrasında da yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

64.dakikada sağ kanattan Sosa'yla Fenerbahçe serbest kullandı. Ceza sahasına gönderilen ortaya Lemos kafasını vurdu, top kaleci Munir'de kaldı.

Fenerbahçe 65. dakikada bir kez daha sağ taraftan serbest vuruş kullandı. Sosa yine ceza sahasına ortasını gönderdi bu kez Gökhan Gönül kafasını vurdu top direkten geri döndü. Bu Fenerbahçe'nin en tehlikeli geldiği pozisyon oldu.

Sarı lacivertliler 68. dakikada oyuncu değişikliği yaptı. Tolga Ciğerci ve Ferdi Kadıoğlu oyundan çıkarken, Novak ve Mert Hakan Yandaş oyuna dahil oldu.

Fenerbahçe ataklarını sıklaştırdı. 71. dakikada Mert Hakan sağ kanattan ceza sahası içerisine ortasını gönderdi, müsait pozisyondaki Caner Erkin şutunu attı ancak kaleci Munir topu kontrol etti.

HATAY 8 DAKİKADA 9 KİŞİ KALDI

Hatayspor, 73. dakikada Ribeiro'nun ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesi sonucu 10 kişi kaldı. Dakikalar 81'i gösterdiğinde Hatayspor'da Isaac Sackey ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 9 kişi bıraktı.

Maçın geriye kalan dakikalarında Fenerbahçe, rakibinin 9 kişi kalmasını fırsata çeviremedi ve sarı lacivertliler 1 puana razı oldu.