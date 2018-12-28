Fenerbahçe, Hasic’i takip ediyor

Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Bosna-Hersekli genç futbolcu Ajdin Hasic’i takibe aldı.

28 Aralık 2018, Cuma 09:40
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Fenerbahçe, Hasic’i takip ediyor

Fenerbahçe’de Süper Lig’e ara verilmesinin ardından transfer çalışmaları da başladı. Teknik Direktör Ersun Yanal yönetime önemli oyuncuların yer aldığı bir transfer listesi sunarken, Hırvatistan basınından Dinamo Zagreb’in alt takımında oynayan Bosna-Hersekli futbolcu Ajdin Hasic ile ilgili bir iddia ortaya atıldı. Haberlere göre Fenerbahçe, Hasic’i isteyen kulüplerin arasında bulunuyor.

Orta sahanın sağ tarafında görev yapan 17 yaşındaki futbolcu, gösterdiği performansla sarı-lacivertlilerin yanı sıra bir çok takımın da ilgisini çekiyor. Hırvatistan 2. Ligi’nde Dinamo Zagreb’in rezerv takımında forma giyen genç oyuncu, bu sezon çıktığı 5 maçta rakip ağlara 1 gol bıraktı. Hasic, Bosna-Hersek U17, U18 ve U19 takımlarında 22 müsabakada 8 gol kaydetti.

İHA

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