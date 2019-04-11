Fenerbahçe - Halkbank: 3 - 0

Efeler Ligi play-off yarı final serisi ilk karşılaşmasında Fenerbahçe, sahasında Halkbank'ı 3-0 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Sarı-lacivertliler, pazartesi günü Ankara'da oynanacak serinin ikinci maçını kazanması halinde finale yükselen taraf olacak.

11 Nisan 2019, Perşembe 17:53
- A +
Fenerbahçe - Halkbank: 3 - 0

Efeler Ligi play-off yarı final serisi ilk karşılaşmasında Fenerbahçe, sahasında Halkbank'ı 3-0 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Sarı-lacivertliler, pazartesi günü Ankara'da oynanacak serinin ikinci maçını kazanması halinde finale yükselen taraf olacak. 

SALON: Burhan Felek

HAKEMLER: Ozan Sarıkaya, Metin Korkut

FENERBAHÇE: Klikenberg, Emre Batur, Ter Maat, Oliva, Oğuzhan Karasu, Ulaş Kıyak (Ahmet Karataş, Oğulcan Yatgın)

HALKBANK: Luburic, Sket, Hakkı Çapkınoğlu, Baranowicz, Burutay Subaşı, Kemal Kayhan (Alperay Demirciler, Hasan Yeşilbudak, Arslan Ekşi, Quesque, Efe Bayram, Abdullah Çam)

SETLER: (25-22, 28-26, 25-21)

SÜRE: 92 dakika (27, 35, 30)

DHA

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.