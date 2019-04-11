Fenerbahçe - Halkbank: 3 - 0
Efeler Ligi play-off yarı final serisi ilk karşılaşmasında Fenerbahçe, sahasında Halkbank'ı 3-0 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Sarı-lacivertliler, pazartesi günü Ankara'da oynanacak serinin ikinci maçını kazanması halinde finale yükselen taraf olacak.
Efeler Ligi play-off yarı final serisi ilk karşılaşmasında Fenerbahçe, sahasında Halkbank'ı 3-0 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Sarı-lacivertliler, pazartesi günü Ankara'da oynanacak serinin ikinci maçını kazanması halinde finale yükselen taraf olacak.
SALON: Burhan Felek
HAKEMLER: Ozan Sarıkaya, Metin Korkut
FENERBAHÇE: Klikenberg, Emre Batur, Ter Maat, Oliva, Oğuzhan Karasu, Ulaş Kıyak (Ahmet Karataş, Oğulcan Yatgın)
HALKBANK: Luburic, Sket, Hakkı Çapkınoğlu, Baranowicz, Burutay Subaşı, Kemal Kayhan (Alperay Demirciler, Hasan Yeşilbudak, Arslan Ekşi, Quesque, Efe Bayram, Abdullah Çam)
SETLER: (25-22, 28-26, 25-21)
SÜRE: 92 dakika (27, 35, 30)
DHA